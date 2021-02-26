Номинальная средняя зарплата растет гораздо медленнее продуктовой инфляции

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26 февраля 2021, 16:38 Источник: olegmakarenko.ru

«Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя есть всё, что тебе нужно». Мудрые слова Марка Туллия Цицерона верны и сейчас, да вот только с садом у многих как раз и появились проблемы. Лиз Райан, коуч и колумнист «Форбс», пишет в твиттере, что квартиры невыносимо подорожали:

-Я хочу, чтобы люди перестали учить молодых людей, как управлять своими деньгами. Я платила 310 долларов в месяц за свою первую квартиру. Исходя из инфляции, сейчас она должна стоить 850 долларов в месяц, но в реальности арендная плата составляет 1600 долларов. Вы не можете при помощи «управления личными финансами» выбраться из ловушки жадных лендлордов и депрессивных зарплат.

С подъёмом зарплат в США тоже не всё так просто. Некоторые работники МакДональдса последовательно выступают за повышение минимальной зарплаты вдвое, с нынешних $7 в час до $15 в час. И что же? Корпорации шпионят за активистами!

- «МакДональдс» создал секретное разведывательное подразделение, которое собирает информацию о сотрудниках, выступающих за повышение минимальной зарплаты до $15 в час. Таких работников корпорация считает угрозой своей безопасности и поэтому уже нескольких лет шпионит за ними, - пишет издание «Вайс».

Другие активисты указывают, что МакДональдс несправедлив. Минимальная оплата труда вот уже 12 лет находится на уровне в $7.25, тогда как БигМак подорожал за то же время почти вдвое — с $2,5 до $4,3.

Эти процессы — естественное следствие бездумного печатания денег, которое сначала надуло пузырь на рынке недвижимости, а теперь уже раздувает и розничные цены. Инфляцию не зря называют «налогом на бедных» — сильнее всего от неё страдают люди, которые с трудом могут натянуть зарплату на маленькую квартиру и скромную пищу.

Впрочем, твиттерные социалисты ошибаются, обвиняя во всём «жадных буржуев»...

Если прижать лендлордов, заставив их снизить цены на аренду квартир, появится дефицит на рынке жилья, после которого реальные цены аренды только вырастут. Если прижать корпорации, влупив им карательные ограничения на минимальную оплату труда, они просто сократят значительную часть персонала, сделав неквалифицированных работников ещё беднее. Чудес не бывает: когда у кого-то появляются бесплатные деньги прямо из-под печатного пресса, чьи-то расходы неизбежно должны вырасти.

Сейчас мы наблюдаем предпоследнюю фазу экономической катастрофы

Если на предыдущей фазе дорожали инвестиционные активы, — ценные бумаги, недвижимость, металлы, — то теперь масса денег пробила уже и клапан, защищавший от роста ценники в продуктовых магазинах. Следующий шаг — двузначная инфляция. Дальше — возврат в США долларовой массы со всего мира, гиперинфляция и обрушение экономики в состояние постапокалипсиса.

В России, к сожалению, мы наблюдаем начало аналогичных процессов. Вот характерное сравнение цен в 2014 и в 2021 годах:

Краткое содержание статьи — цены на продукты выросли за 6,5 лет на 75%. Старорежимные «эксперты», к которым обратились авторы статьи, вещают разную ерунду в духе «всё зависит от его величества доллара», как будто мы до сих пор импортируем мегатоннами зерно. Вместе с тем ситуация в России и вправду становится тревожной. Накопленные с 2014 года 75% инфляции — это 9% годовых продуктовой инфляции, что значительно больше, чем должно быть в экономике, финансовая система защищена от необеспеченных трат.

Так, номинальная средняя зарплата в России выросла за тот же период всего лишь на 50%. Каждый год продукты становятся для населения на 3,5% дороже, а это бьёт по кошельку гораздо сильнее, чем кажется банкирам, продвигающим план «напечатать и поделить».

Пока что наш ЦБ сопротивляется печатальщикам

Эльвира Набиуллина прямо говорит, что льготная ипотека вызвала рост цен на жильё, что её пора сворачивать, и что ЦБ также приложит усилия, чтобы поднять ключевую ставку по рублёвым кредитам. Главная сложность в том, что включение печатного станка даёт захватывающие дух возможности для обогащения широкого круга лиц. Эти финансовые стервятники имеют большие возможности для лоббирования: в частности, они оптом покупают ютуберов, вещающих, что «российская экономика задыхается без денег», «надо снижать ставку» и «надо давать кредиты промышленности».

Очень надеюсь, что США успеют показать нам отрицательный пример достаточно быстро, чтобы рубль успел ещё с ужасом отскочить от трясины инфляционного болота.