Глава ЦИК России считает нецелесообразным переносить выборы в Госдуму

Аргументы Недели → Общество 13+

26 февраля 2021, 19:30 Источник: Интерфакс

Элла Памфилова. Фото: сайт ГД

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что перенос выборов депутатов на более ранний срок технически невозможен и нецелесообразен.

Она отметила, что до 20 июня президент должен издать указ о старте избирательной кампании.

«Кто готов к переносу? Я считаю, что речи об этом быть не может», - сказала Памфилова, отметив, что «избирательный процесс будет запущен уже скоро».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что выборы в Госдуму в этом году могут пройти досрочно.