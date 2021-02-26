ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Глава ЦИК России считает нецелесообразным переносить выборы в Госдуму

, 19:30 Источник: Интерфакс

Глава ЦИК России считает нецелесообразным переносить выборы в Госдуму
Элла Памфилова. Фото: сайт ГД

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что перенос выборов депутатов на более ранний срок технически невозможен и нецелесообразен.

Она отметила, что до 20 июня президент должен издать указ о старте избирательной кампании.

«Кто готов к переносу? Я считаю, что речи об этом быть не может», - сказала Памфилова, отметив, что «избирательный процесс будет запущен уже скоро».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что выборы в Госдуму в этом году могут пройти досрочно.

ДВа

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью