Глава Мордовии отправил правительство республики в отставку

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26 февраля 2021, 19:25 Источник: mordovmedia

Артем Здунов. Фото: сайт правительства Дагестана

Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил, что отправляет региональное правительство в отставку. Об этом он сообщил на сессии Государственного собрания.

Такое решение руководитель региона объяснил неудовлетворительной работой кабмина, в том числе его председателя Владимира Сушкова и отдельных членов правительства.

Здунов отметил, что «в скором времени должно быть сформировано временное правительство».

В конце 2020 года президент РФ принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова, его кресло занял Артем Здунов.