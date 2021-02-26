Тимофеева заявила, что повышение тарифов для населения хоть на копейку должно быть обосновано

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26 февраля 2021, 18:01

Ольга Тимофеева. Фото: сайт ГД

Если людям хотят что-то навязать, включить в тариф, надо это внимательно рассчитать. Об этом заявила зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева.

По ее словам, повышение хоть на копейку должно быть обосновано и сначала обсуждаться, и только потом вбрасываться в информационное поле.

Она отметила, что думский комитет по экологии и охране окружающей среды не раз поднимал проблему рекультивации, причем не только свалок, но и других объектов накопленного вреда, например, различных вредных производств.

По ее словам, ранее на площадке профильного думского комитета обсуждалась в том числе идея создания специальных фондов, аккумулирующих средства, чтобы потом использовать их на ликвидацию объектов накопленного вреда, но она не была поддержана.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство не будет поддерживать «золотые» мусоросжигательные заводы.