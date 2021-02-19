Абрамченко заявила, что правительство не будет поддерживать «золотые» мусоросжигательные заводы

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19 февраля 2021, 22:50 Источник: РИА Новости

Виктория Абрамченко. Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает, что мусоросжигательные заводы слишком дороги и полученная таким образом энергия будет «золотой».

По ее словам, именно поэтому правительство пока не будет поддерживать строительство десятков МСЗ в России.

«Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор? Финансовая модель нового инвестпроекта по строительству заводов в том виде, который есть сейчас, - точно не поддерживается», - заявила Абрамченко.

Она также отметила, что правительство настаивает на создание цикличной системы в экономике, которая не будет приводить к образованию отходов.

Ранее сообщалось, что мусорная реформа застряла в садоводствах.