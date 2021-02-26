Памфилова рассказала, когда ЦИК примет решение о трехдневном формате думских выборов

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26 февраля 2021, 17:19 Источник: eadaily.com

Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

ЦИК РФ примет решение о трехдневном формате голосования на выборах в Госдуму после указа президента об их назначении. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«После того как будет объявлен старт избирательной кампании, у нас еще 10 дней, чтобы определиться, в каком формате будет проходить единый день голосования», – сказала глава ЦИК.

Она отметила, что Центризбирком должен быть готов к тому, что выборы могут проходить один, два или три дня.

«Мы должны быть к этому готовы. Сейчас наши коллеги обкатывают этот механизм в регионах», – отметила Памфилова.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму.