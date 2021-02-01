Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму
1 февраля 2021, 18:34[ «Аргументы Недели» ]
Председатель ГД Вячеслав Володин считает, что смешанная система выборов в нижнюю палату парламента показала свою эффективность.
«Смешанная система 50/50 показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - одномандатники. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами», - сказал Володин.
Он также заявил, что на выборах побеждают те, «в ком люди видят выразителя своих интересов, кто видит их проблемы и помогает их решать», и дело тут не в политическом стаже.
Ранее Володин выступил против строительства нового парламентского центра.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.