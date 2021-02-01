Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму

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1 февраля 2021, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин считает, что смешанная система выборов в нижнюю палату парламента показала свою эффективность.

«Смешанная система 50/50 показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - одномандатники. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами», - сказал Володин.

Он также заявил, что на выборах побеждают те, «в ком люди видят выразителя своих интересов, кто видит их проблемы и помогает их решать», и дело тут не в политическом стаже.

Ранее Володин выступил против строительства нового парламентского центра.