Володин выступил против строительства нового парламентского центра

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25 января 2021, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

В нынешних зданиях Госдумы в центре Москвы можно работать, а реконструкция зала пленарных заседаний обойдется дешевле строительства нового парламентского центра. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, на сегодняшний день «ни у кого нет ясного понимания, сколько будет стоить здание нового парламентского центра с учетом зданий на Охотном ряду и на Большой Дмитровке».

«Моя личная позиция: заниматься этим нужно после того, как будут решены вопросы граждан», - сказал он.

Володин также отметил, что «здания, в которых сейчас размещается Государственная Дума не соответствуют требованиям, но работать в них можно».

Ранее сообщалось, что в Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в несанкционированные митинги.