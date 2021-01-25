В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в несанкционированные митинги
25 января 2021, 17:12[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект о наказании за вовлечение в митинги детей надо всесторонне обсудить.
Он отметил, что ситуацию надо анализировать. В частности, спикер ГД планирует обсудить это во время поездки в свой избирательный регион с представителями родительского сообщества и студентами.
«Мы осуждаем вовлечение детей в политику. Все эти вопросы будут предметом обсуждения, реакция будет. Детей нельзя втягивать в политические процессы, тем более приводить их на несанкционированные митинги, это опасно», - заявил Володин.
Ранее в Госдуме прокомментировали предложение увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя.
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