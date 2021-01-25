В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в несанкционированные митинги

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект о наказании за вовлечение в митинги детей надо всесторонне обсудить.

Он отметил, что ситуацию надо анализировать. В частности, спикер ГД планирует обсудить это во время поездки в свой избирательный регион с представителями родительского сообщества и студентами.

«Мы осуждаем вовлечение детей в политику. Все эти вопросы будут предметом обсуждения, реакция будет. Детей нельзя втягивать в политические процессы, тем более приводить их на несанкционированные митинги, это опасно», - заявил Володин.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложение увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя.