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В Госдуме прокомментировали предложение увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме прокомментировали предложение увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков. Хамзаев направил обращение  на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил о поддержке ужесточения наказания. Парламентарий считает, что склонение детей к употреблению алкоголя - это проблема, это страшное дело.

Как отметил Тумусов, в любом случае, как это происходит, в насильственном порядке, или ненасильственно, значит, вовлечение, это это должно жёстко наказываться, вплоть до уголовной ответственности, - передаёт RT.

ИЧ

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