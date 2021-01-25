В Госдуме прокомментировали предложение увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя
25 января 2021, 10:35[ «Аргументы Недели» ]
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков. Хамзаев направил обращение на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил о поддержке ужесточения наказания. Парламентарий считает, что склонение детей к употреблению алкоголя - это проблема, это страшное дело.
Как отметил Тумусов, в любом случае, как это происходит, в насильственном порядке, или ненасильственно, значит, вовлечение, это это должно жёстко наказываться, вплоть до уголовной ответственности, - передаёт RT.
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