Общественники предложили ужесточить наказание за склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя

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25 января 2021, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ужесточить наказание за склонение несовершеннолетних детей к употреблению алкоголя, в 10 раз увеличив штрафы.

По мнению общественного деятеля, штрафы, которые предусматривает законодательство за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя: от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для родителей и иных законных представителей — являются несущественными по сравнению с последствиям.

Хамзаев просит рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 6.10 КоАП РФ в части увеличения штрафов, предусмотренных за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в десятикратном размере: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно, передаёт RT.

Как отметил член ОП, употребление алкоголя даже в маленьких дозах серьёзно угрожает здоровью ребёнка, а систематическое употребление может привести к развитию алкоголизма у несовершеннолетнего.