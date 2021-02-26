Матвиенко заявила, что РФ рассчитывает на мирное урегулирование ситуации в Армении

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26 февраля 2021, 17:01

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со спикером Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

Беседа прошла по инициативе армянской стороны. Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле, сообщает пресс-служба Совфеда.

«В России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле», - заявила Матвиенко.

Ранее политолог Мирзаян заявил, что Пашинян потерял поддержку Кремля.