СМИ сообщили о задержании в Хабаровске депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова, признанного самым богатым депутатом

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26 февраля 2021, 16:39 Источник: Sakh.com

Дмитрий Пашов, фото: пресс-служба Сахалинской областной думы

В Хабаровске в пятницу, 26 февраля, был задержан депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, которого называют самым богатым депутатом России. По информации издания Sakh.com, Пашов в Хабаровск прилетел в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек.

Имеется ввиду видео, которое было использовано в известном ролике телеканала "Россия-24" про крабового короля Олега Кана. На видео запечатлено, как кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки краснокнижную рыбу. Пашов к ней вообще не прикасается.

Предполагается, депутата Сахалинской облдумы на время оставят в СИЗО Хабаровска и оттуда могут этапировать на Сахалин.

В феврале 2020 года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана по делу об убийстве конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования он Кан скрылся из страны, уехал, по разным данным, в Японию или Южную Корею.

Пашова самым богатым депутатом России назвало издание Forbes. Доходы семьи депутата по итогам 2019 года оценивались в 6,2 миллиарда рублей.