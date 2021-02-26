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Фадеев проголосовал за памятник Александру Невскому на Лубянке

, 16:02 Источник: РИА Новости

Фадеев проголосовал за памятник Александру Невскому на Лубянке
Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что проголосовал за памятник Александру Невскому на Лубянской площади.

Он рассказал журналистам, что по поводу Невского «тоже есть разные исторические споры», но, по его словам, «Невский не вызывает такого отторжения».

Что касается памятника Дзержинскому, то Фадеев заявил, что его установка «не добавляет какой-то гармонии в наше общество», добавив, что против выступили многие члены СПЧ.

Ранее сообщалось, что москвичи могут проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянке.

ДВа

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