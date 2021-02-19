Москвичи смогут проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянке
19 февраля 2021, 16:18
Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сообщил, что на заседании совета определен список исторических фигур для установки памятника на Лубянской площади.
«Мы обсудили довольно внимательно это предложение и решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно - мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому», - сказал Константин Ремчуков.
Он добавил, что опрос жителей столицы будет проведен на платформе «Активный гражданин» с 25 февраля по 5 марта. Кроме того, на основе штаба в Общественной палате по наблюдению за выборами будет создана рабочая группа, которая будет наблюдать за ходом этого опроса.
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