Москвичи смогут проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянке

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19 февраля 2021, 16:18

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сообщил, что на заседании совета определен список исторических фигур для установки памятника на Лубянской площади.

«Мы обсудили довольно внимательно это предложение и решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно - мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому», - сказал Константин Ремчуков.

Он добавил, что опрос жителей столицы будет проведен на платформе «Активный гражданин» с 25 февраля по 5 марта. Кроме того, на основе штаба в Общественной палате по наблюдению за выборами будет создана рабочая группа, которая будет наблюдать за ходом этого опроса.