Детский хирург, завкафедры медуниверситета Геннадий Чепурной умер от COVID-19 в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону скончался известный детский врач, профессор кафедры детской хирургии и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета Геннадий Чепурной скончался в местной больнице.
Доктору Чепурному был 81 год.
В управлении информационной политики правительства Ростовской области сообщили о смерти детского хирурга в ковидном госпитале городской больницы №20. В больнице Чепурной проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
Геннадий Чепурной - заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук.
В Ростовском медвузе, где он 35 лет возглавлял кафедру, выразили соболезнования родным и близким профессора. Коллеги отметили, что Чепурной стоял у истоков создания службы хирургии новорождённых, детского урологического отделения, отделения ожоговой травмы и детского ортопедо-травматологического отделения университета.
Он автор около 200 научных работ. Чепурной создал научно-практическую школу детских хирургов Юга России. В 2006 году за заслуги в развитии отечественной детской хирургии профессор Чепурной получил почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ».
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