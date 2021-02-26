В России за сутки скончались 428 пациентов с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

26 февраля 2021, 11:46

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 428 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным опершатаба, в частности, за прошедшие 24 часа 45 пациентв с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 40 – в Санкт-Петербурге, 28 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 85 304 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России были выявлены 11 086 новых случаев заболевания коронавирусом.