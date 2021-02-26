За сутки в России выявили 11 086 новых случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

26 февраля 2021, 11:16

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России были выявлены 11 086 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в пятницу, 26 февраля, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным, это наименьшее с 5 октября число новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. У 1 323 (11,9%) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

В оперштабе уточнили, что в общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 223 186 случаев заражения.