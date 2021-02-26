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Чернышенко возглавил Координационный центр правительства России

, 15:00 Источник: eadaily.com

Чернышенко возглавил Координационный центр правительства России
Дмитрий Чернышенко. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства.

Новая структура правительства будет заниматься оперативным разрешением штатных и нештатных ситуаций, поддерживать реализацию приоритетных стратегических задач и проектов, а также обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени.

Постановление о создании Координационного центра было подписано 12 февраля.

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