В правительстве РФ появится Координационный центр

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22 февраля 2021, 19:01 Источник: ТАСС

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства.

Новая структура в кабмине будет «согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач», говорится в документе.

Кроме этого, утверждено положение о Координационном центре, организационно-техническое обеспечение деятельности которого возложено на Аналитический центр при правительстве РФ. В документе также говорится, что всем федеральным ведомствам необходимо обеспечить свое участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

Ранее сообщалось, что Володин и Мишустин обсудили предстоящий отчет правительства в Госдуме.