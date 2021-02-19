Володин и Мишустин обсудили предстоящий отчет правительства в Госдуме

Аргументы Недели → Общество 13+

19 февраля 2021, 19:33

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Спикер ГД Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин обсудили подготовку к ежегодному отчету правительства в Государственной Думе.

Володин и Мишустин договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету. На первом этапе такие консультации будут включать в себя встречи с думскими комитетами. Позднее глава правительства и вице-премьеры встретятся с думскими фракциями.

Пресс-служба ГД сообщает, что в таком формате подготовка к отчету проходит впервые.

«Это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов», - говорится в сообщении.

Ежегодный отчет о работе правительства состоится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что президент РФ провел встречу с руководителями думских фракций.