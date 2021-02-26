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Маргарита Симоньян впервые показала лица своих дочерей

, 13:35

Маргарита Симоньян впервые показала лица своих дочерей
Маргарита Симоньян, фото: Instagram

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые показала своим поклонникам лица своих дочерей. Обычно журналистка, выкладывая семейные снимки или видео, закрывает лица детей смайликами.

Симоньян опубликовала видеоролик, на кадрах которого семилетняя Марьяна и годовалая Маро играют друг с другом. Малышка бегает за старшей сестрой, которая напевает смешную песенку.

«Большая и маленькая», - подписала журналистка.

Подписчики обрадовались, что Симоньян наконец-то показала дочерей, и попросили больше не прятать за смайликами «таких куколок».

Ранее Симоньян объяснила, почему не хочет, чтобы ее детей узнавали на улице.

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Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

БА

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