Маргарита Симоньян показала фото младшей дочери на прогулке

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11 января 2021, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Симоньян, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала фотографию младшей дочери Маро в наряде для прогулки. Малышке в октябре исполнился годик.

«Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем!» - подписала фото журналистка.

На снимке маленькая наследница лежит на снегу в комбинезоне пудрового оттенка с капюшоном в виде мордочки медведя. Однако лицо дочери Симоньян прикрыла смайликом. По ее словам, она не хочет, чтобы ее детей узнавали на улице: «Мне всегда неловко, когда меня узнают на улице, и я не хочу без спроса «дарить» эту неловкость своим детям».

Ранее Симоньян показала совместное фото с фигуристкой Татьяной Навкой на прогулке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)