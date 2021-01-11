Маргарита Симоньян показала фото младшей дочери на прогулке
11 января 2021, 14:34[ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала фотографию младшей дочери Маро в наряде для прогулки. Малышке в октябре исполнился годик.
«Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем!» - подписала фото журналистка.
На снимке маленькая наследница лежит на снегу в комбинезоне пудрового оттенка с капюшоном в виде мордочки медведя. Однако лицо дочери Симоньян прикрыла смайликом. По ее словам, она не хочет, чтобы ее детей узнавали на улице: «Мне всегда неловко, когда меня узнают на улице, и я не хочу без спроса «дарить» эту неловкость своим детям».
Ранее Симоньян показала совместное фото с фигуристкой Татьяной Навкой на прогулке.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.