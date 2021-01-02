Навка и Симоньян показали пользователям новогодние снимки

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2 января 2021, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Навка, фото:Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян показала совместное фото с фигуристкой Татьяной Навкой на прогулке. Девушки сделали сэлфи на свежем в воздухе в честь Нового года.

Супруга пресс-секретаря президента РФ изображена на снимке в пуховике лимонного цвета и шапочке такого же оттенка, а Симоньян в розовой куртке и голубой шапке. Знаменитости радостно улыбаются и поздравляют всех с наступившими праздниками.

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Навка в своем аккаунте опубликовала семейное фото с супругом Дмитрием Песковым и детьми на фоне «золотой» надписи с Новым годом.

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Ранее сообщалось, что блогер Настя Ивлеева опубликовала свое фото до и после новогодней ночи.