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Настя Ивлеева опубликовала свое фото до и после новогодней ночи

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Настя Ивлеева опубликовала свое фото до и после новогодней ночи
Настя Ивлеева, Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Настя Ивлеева, телеведущая и блогер, смело выложила в Instagram свои фотографии до и после празднования Нового года.  На первом снимке Настя с прической, аккуратно собранными волосами, и макияжем, в вечернем платье около елки поздравляет своих поклонников с Новым годом.

Для девушки, регулярно появляющейся в шоу на телевидении, важна стройная фигура. Ивлеева поделилась:  "Знаете, за этот год я усвоила один очень важный и наверно, жизнеобразующий урок........ если не хавать за 4 часа до сна, реально можно похудеть! А остальное всё приложится!" Ивлеевой написали кучу комплиментов, оценив ее внешность. 

Через несколько часов у Насти появились фото, на котором она запечатлена уже 1 января. Блогер написала: "Есть кто живой? И кстати, если кто-нибудь, где-нибудь увидит мое лицо, скажите, чтоб возвращалось домой, а то тут ...". "Вот нормальный блогер, жиза, а не эти вымученные позы под елкой, ой, не могу", "Настя, вы смелая и прекрасная дама. Такие фото мало кто выкладывает. Лучшая", "Ну, умора! Без комплексов, без фильтров! Молодца! Балдею от нее", — поддержали телезвезду фолловеры.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

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