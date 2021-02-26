«Митрофан» выходит на борцовский ковер

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26 февраля 2021, 11:20 Сергей НИКИТИН

Компания Т.С.Е.

Борьба - очень сложный вид спорта. Вряд ли кто будет с этим спорить. Но есть в ней одна сложность, о которой мало кто задумывается. Это невозможность тренировок без партнера. Компания Т.С.Е. - «Технологии Современных Единоборств» взялась исправить этот недостаток.

Мешок не дает сдачи

Если не брать во внимание командные виды спорта, то практически любой спортсмен может тренироваться в индивидуальном режиме. Тягать штангу, бегать, плавать, вертеться на перекладине. Даже в большинстве единоборств возможен такой режим. Боксер молотит грушу или ведет «бой с тенью», каратист отрабатывает ката. И только борец - самбист, дзюдоист или «вольник» - без спарринг партнера сделать не может ничего. Разве что поддерживать физическую форму. Долгое время эта проблема казалась неразрешимой. А в период пандемии, когда спортивные залы работали с ограничениями или вовсе закрывались, она стала просто критической. Пока на помощь не пришли «Технологии Современных Единоборств», компания под управлением Сергея Елина.

Тяжелый манекен, изображающий человека, давно использовался в тренировках борцов. В основном в вольной или греко-римской борьбе. Звали его чаще всего «Ванькой», но «валять Ваньку» очереди не выстраивались. Проблема была в том, что это по сути просто тяжелый мешок, слегка похожий на соперника. Он не «давал сдачи». Команда «Т.С.Е» поставила себе задачу создать борцовский манекен с сопротивлением. На разработку ушло три года.

За основу были взяты наработки еще 80-х годов прошлого века, созданные в Севастополе замечательным тренером по самбо и дзюдо Виктором Белозеровым. Он воспитал десятки мастеров спорта, призеров мира и Европы по борьбе. Несмотря на сегодняшний почтенный возраст, за семьдесят, он продолжает тренировать детей. Виктор Тихонович еще в 80-е разработал прототип сегодняшнего манекена: тренажер имитировал противника, работал под нагрузкой из резиновых жгутов. Сопротивление резины было во всех плоскостях, что крайне важно. Манекен имел большую амплитуду, но не падал. Тренажеры были сделаны вручную из доступных на тот момент материалов, но даже в таком допотопном исполнении они хорошо работали - ребята спортсмены из Севастополя успешно тренировались на них, показывая высокие спортивные результаты. В условиях ограниченного финансирования, после развала Союза и недостатка спарринг- партеров в регионе это было особенно важно. Манекены, к сожалению, часто приходилось ремонтировать - в этом был основной их недостаток. Также не хватало анатомичности изделия.

Уникальный «Боец»

Команда энтузиастов «Технологии Современных Единоборств» не просто улучшила конструкцию манекена, но изменила его концептуально.

Доработали все:

- крепление манекена обеспечивает специальная резина с внутренним кортом, изготовленная на заказ. Она обеспечивает подвижность манекена во всех плоскостях с сохранением нагрузки. За счет изменения жесткости резиновых жгутов достигается увеличение или уменьшение нагрузки на манекен.

- для изготовления используется высококачественная кожа с внутренней проклейкой высокотехнологичным материалом, не дающей коже растягиваться и рваться;

- изготовлены гибкие коленные суставы и корпус, чтобы добиться анатомичности и иметь возможность регулировать нагрузку;

- разработаны различные варианты крепежей манекена, в том числе складывающиеся - подходящие для небольшого, ограниченного пространства.

Борцовский манекен

Так появился тренажер «Боец-1». В его испытаниях принимал участие троекратный чемпион мира по самбо Игорь Куринной. Испытатель высоко оценил возможности тренажера, а сам манекен с его легкой руки получил неофициальное имя Митрофан. На изделие получено несколько патентов, что подтверждает, что он не имеет аналогов в мире.

«Митрофан» полезен не только опытным борцам, когда нет под рукой спарринг-партнера. Он удобен и тем, кто занимается борьбой «в охоточку» самостоятельно. Его можно поставить на даче, в гараже, где угодно. Для «Митрофана» достаточно свободного пространства 2,5х2,5 метра. Еще более полезен он для отработки бросков начинающими борцами. Он менее травмоопасен, чем живой партнер. Не говоря уж о том, что получить травму может при броске и сам начинающий партнер, не получивший достаточных навыков безопасного падения.

Кроме того, тренажер может быть интересен любому предприятию фитнесс-индустрии. Груши висят практически в любом спортзале или «качалке». «Боец» составил бы им замечательную компанию. У него много вариантов крепления, так что с этим проблем не возникает. Складное убирающееся крепление позволит разместить его даже в обычном спортивном зале любой школы.

«Боец-1» выпускается в двух стандартных размерах: 130 см и 170 см, что позволяет полноценно тренироваться как детям, так и взрослым.

Осталось добавить, что компания «Т.С.Е.» стала официальным партнером Всероссийской федерации самбо, что само по себе является признанием качества её продукции. Компания выпускает немало других интересных предметов, предназначенных для занятий единоборствами и кроссфитом. Но «Митрофан» однозначно является гордостью компании.

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