Сергей Шнуров сравнил, каким был Владимир Соловьев в 2000-х и какой сейчас
25 февраля 2021, 19:35
Генеральный продюсер телеканала RTVI и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров признался, что не видит ничего общего между тем, как ведет себя, и как говорит телеведущий Владимир Соловьев в 2000-х годах и сейчас.
В выпуске программы на YouTube-канале "RTVI Развлечения" Шнуров отметил, что в начале 2000-х Соловьев был "даже физиономически другим". Кроме того, он отметил иную манеру речи теперь.
Шнуров считает, что в какой-то момент Соловьев стал играть в этот образ, а затем "стал тем, кем он стал". Однако музыкант подчеркнул, что человек не может быть "неискренним так долго и постоянно".
Он отметил, что произошедшее с Соловьевым можно сравнить с сюжетом произведения японского писателя Абэ Кобо "Чужое лицо". Книга о том, как "маска прирастает" и человек превращается в заложника своей роли.
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