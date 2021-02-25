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Сергей Шнуров сравнил, каким был Владимир Соловьев в 2000-х и какой сейчас

, 19:35

Сергей Шнуров сравнил, каким был Владимир Соловьев в 2000-х и какой сейчас
Владимир Соловьев, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Генеральный продюсер телеканала RTVI и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров признался, что не видит ничего общего между тем, как ведет себя, и как говорит телеведущий Владимир Соловьев в 2000-х годах и сейчас.

В выпуске программы на YouTube-канале "RTVI Развлечения" Шнуров отметил, что в начале 2000-х Соловьев был "даже физиономически другим". Кроме того, он отметил иную манеру речи теперь.

Шнуров считает, что в какой-то момент Соловьев стал играть в этот образ, а затем "стал тем, кем он стал". Однако музыкант подчеркнул, что человек не может быть "неискренним так долго и постоянно".

Он отметил, что произошедшее с Соловьевым можно сравнить с сюжетом произведения японского писателя Абэ Кобо "Чужое лицо". Книга о том, как "маска прирастает" и человек превращается в заложника своей роли.

Ранее Владимир Соловьев назвал полной чушью сообщения о его зарплате 52 миллиона рублей.

НС

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