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Владимир Соловьев назвал полной чушью сообщения о его зарплате 52 миллиона рублей

, 14:01 Источник: URA.RU

Владимир Соловьев назвал полной чушью сообщения о его зарплате 52 миллиона рублей
Владимир Соловьев, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Владимир Соловьев, ведущий программы на телеканале «Россия» холдинга ВГТРК, опроверг информацию СМИ о том, что ему платят зарплату 52,6 миллиона рублей в год. Телеведущий назвал чушью информацию о его заработках.

«Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высоким рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется», — сказал Соловьев в беседе с журналистом URA.RU.
По мнению телеведущего, информация о его высокой зарплате является провокацией недоброжелателей.

Коллега Соловьева, ведущий «Первого канала» Артем Шейнин в разговоре с URA.RU отказался обсуждать свою зарплату. Он заявил, что о его доходах могут сообщить в пресс-службе «Первого канала». Запрос отправлен, но ответа пока не поступало.

Издание The Insider ранее сообщило, что Соловьев получает 52,6 млн рублей в год, а зарплата Шейнина - 100 млн рублей в год. Пользователей сетей эти новости взбудоражили.

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