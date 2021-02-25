Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за незаконное увольнение

Мосгорсуд взыскал с посольства Соединенных Штатов в Москве в пользу жительницы столицы Юлии Поповой 6,8 миллионов рублей за незаконное увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Кроме того, судом была назначена дополнительная компенсация – около 50 тысяч рублей в пользу бюджета города. Женщина работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. После того как она вышла из декрета, ее уволили с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». При этом в трудовую книжку вообще ничего не внесли, ей также не заплатили за неиспользованный отпуск. Юлия долгое время не могла найти работу.
Представители американского посольства в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.