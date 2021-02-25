Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за незаконное увольнение

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25 февраля 2021, 19:23 Источник: ТАСС

суд, фото: pixabay.com

Мосгорсуд взыскал с посольства Соединенных Штатов в Москве в пользу жительницы столицы Юлии Поповой 6,8 миллионов рублей за незаконное увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, судом была назначена дополнительная компенсация – около 50 тысяч рублей в пользу бюджета города.

Женщина работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. После того как она вышла из декрета, ее уволили с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». При этом в трудовую книжку вообще ничего не внесли, ей также не заплатили за неиспользованный отпуск. Юлия долгое время не могла найти работу.

Представители американского посольства в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.