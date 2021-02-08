Написала в соцсеть чиновнику - лишилась работы. Учительницу сына губернатора Севастополя уволили за жалобу на низкую зарплату

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8 февраля 2021, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: канал Readovka

Учитель английского языка из севастопольской гимназии, где учится сын губернатора Михаила Развожаева, Наталья Елгина рассказала, что ее уволили из-за жалобы на низкую зарплату в комментариях на странице главы города.

«Вы считаете это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе», — написала женщина утром 23 января под постом, в котором глава региона призывал молодежь не выходить на несанкционированный митинг. Наталья Елгина преподавала английский за 12 тысяч рублей, но даже этих денег теперь не будет, потому что губернатор Севастополя очень внимательно читает свои соцсети и делает выводы в духе нынешнего времени – уволить всех несогласных.

Через несколько дней педагога вызвали к директору и сообщили об увольнении. А после — на допрос в Центр "Э". Правда, она ещё и на несанкционированный митинг ходила. Но, по словам Натальи, участие в акции на увольнение не повлияло, потому что была она там не одна, а покинуть школу пришлось только ей.