Коты, живущие в Эрмитаже, скоро получат наследство из Франции
25 февраля 2021, 16:59
Помощник директора Государственного Эрмитажа Мария Халтунен назвала сумму, которая достанется эрмитажным котам от французского мецената. Коты вступят в права наследства к концу весны.
После уплаты налогов и оплаты нотариальных услуг "наследники" получат порядка трех тысяч евро. Потратить средства планируют на ремонт и расширение жилища животных в подвале музея. Там будет повещена табличка с именем мецената из Франции. Сотрудникам музея не удалось выяснить, что подтолкнуло гражданина Франции к желанию включить в завещание котов и бывал ли он вообще в Петербурге.
Эрмитажные коты официально содержатся на территории петербургского Зимнего дворца со времени его постройки, в целях предотвращения интенсивного размножения крыс и мышей в Государственном Эрмитаже. Их сейчас около пятидесяти.
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