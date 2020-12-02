Пиотровский рассказал, что коты Эрмитажа получат наследство гражданина Франции

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2 декабря 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру

Эрмитаж, фото: pixabay.com

Гражданин Франции написал завещание, в котором указал наследиками котов Эрмитажа. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский 1 декабря в ходе ежегодной интернет-встречи с посетителями поделился необычной историей о котах в музее.

Пиотровский поведал, что о котах заботятся и посетители, и пользователи Интернета, и у котов есть свои меценаты.

Директор всемирно известного музея рассказал, что недавно во Франции один человек завещал небольшую сумму котам Эрмитажа. «Пресс-секретарь Эрмитажных котов» — помощник директора музея Мария Халтунен уточнила информацию о наследстве из Франции.

В Эрмитаже известно, что человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа. В музей минувшим летом обратились распорядители завещания.

Сейчас с документами работают юристы.

Сотрудникам музея не удалось выяснить, что подтолкнуло гражданина Франции к желанию включить в завещание котов и бывал ли он вообще в Петербурге. В Эрмитаже предполагают, что жертвователем был «обычный скромный человек».