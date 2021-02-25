Жапаров заявил, что сохранение русского языка больше нужно гражданам Киргизии
25 февраля 2021, 13:52
Сохранение русского языка как официального больше нужно гражданам Киргизии. Об этом президент республики Садыр Жапаров заявил на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Спикер ГД отметил, что отношения между странами укрепляет тот факт, что русский язык в Киргизии имеет статус официального.
«Это новые возможности для граждан Киргизии. Мы приняли решение, которое позволяет представителям стран, в которых русский язык является языком официального общения, получить ряд льгот – например, им не нужно переучиваться на права», – отметил Володин.
Он также добавил, что никто не ждет граждан наших стран в Европе, где нет возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Кыргызстана здесь в России.
Ранее Жапаров рассказал, почему первым делом полетел в Россию.
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