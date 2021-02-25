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В Москве могут запретить звуковую рекламу в жилой застройке

, 13:32 Источник: Интерфакс

В Москве могут запретить звуковую рекламу в жилой застройке
Фото: сайт ГД

Федеральная антимонопольная служба предлагает запретить в Москве звуковую рекламу. Речь идет о жилых домах, о территории в 100 метрах от жилой застройки и социальных объектах.

По словам замруководителя столичного управления ФАС Павла Олейника, акустическую рекламу также следует запретить в районе объектов гостиничного хозяйства, в том числе туристических, детских лагерях.

Запрет, по мнению ФАС, может быть распространен также на территории больниц и медучреждений, школ, детсадов и судов, а также на территории природных заповедников и парков.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вакцинировались полмиллиона человек.

ДВа

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