В России выявили наименьшее с 7 октября число новых случаев коронавируса
25 февраля 2021, 11:31
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 4 212 100 человек. Об этом стало известно в четверг, 25 февраля.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 198 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (10,8%) без клинических проявлений … 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 1406, Санкт-Петербурге – 911, Московской области – 495, Нижегородской области – 388 и Воронежской области – 301.
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