Медики оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 февраля 2021, 07:37 Источник: РБК

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперты оценили вероятность третьей волны новой коронавирусной инфекции в России. Рост заболеваемости может возобновится весной или осенью.

«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», - пояснил инфекционист Евгений Тимаков.

Однако он отметил, что говорить о волнах можно тогда, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается, но в России было несколько подъемов и спадов.

Вирусолог, профессора МГУ Алексей Аграновский также не называет очередной рост заболеваемости «третьей волной». По его словам, летом число новых случаев снизится, а осенью будет «некий всплеск».

«Острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают» … Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью», - объяснил врач.