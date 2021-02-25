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Косачев предложил закрепить на международном уровне недопустимость поддержки протестов из-за рубежа

, 11:23 Источник: Парламентская газета

Косачев предложил закрепить на международном уровне недопустимость поддержки протестов из-за рубежа
Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что недопустимые меры реагирования одной страны на процессы в другом государстве нужно закрепить в новой международной конвенции.

По его словам, концепция документа, который позволит оценивать легитимность действий стран на уровне ООН, активно обсуждается в палате регионов.

К непозволительным действиям государства по отношению к другой стране, которые должны быть запрещены конвенцией, Косачев отнес поддержку гражданского общества в другой стране с целью разогрева протестов, поддержку оппозиции, применение персональных санкций, призывы к отставке лидера страны, а также поддержку вооруженной оппозиции и интервенцию.

Ранее Косачев отреагировал на обвинения главы МИД Великобритании в нарушении прав человека в России.

ДВа

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