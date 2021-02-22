Сенатор Косачев отреагировал на обвинения главы МИД Великобритании в нарушении прав человека в России

Аргументы Недели → Политика 13+

22 февраля 2021, 13:12 Источник: РИА Новости

фото: Константин Косачев, сайт Совета Федерации

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что необходимо принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае.

«Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего», - высказал он.

Косачев отметил, что достаточно упомянуть страны Балтии с их десятилетними поражениями в «правах неграждан», а также Украину, где только последняя «расправа с оппозицией из «Оппозиционной платформы - За жизнь» не имеет ничего общего ни с демократией, ни с верховенством закона, ни с правами человека». Однако они выступают в геополитике с лояльных Западу позиций. Сенатор добавил, что зарубежные страны, в том числе Великобритания, уже не имеют «ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав» организовывать международные дискуссии в данной сфере.