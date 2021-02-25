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Минздрав РФ снизил отпускную цену на «Спутник V»

, 11:19 Источник: РИА Новости

Минздрав РФ снизил отпускную цену на «Спутник V»
вакцина, фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе правительства в четверг, 25 февраля.

Теперь цена препарата составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента, без налога на добавленную стоимость. До этого вакцина стоила 1 942 руб.

«По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», - пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что снижение цены стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.

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