Эксперты определили самые сложные для поиска работы профессии

Согласно опросу одного из сервисов по поиску работы, труднее всего найти новую работу оказалось руководителям высшего звена, представителям массмедиа и индустрии развлечений.
Относительно проще найти новое место работы оказалось специалистам по продажам и рабочим. Проблематичнее всего дела с трудоустройством обстоят, как не странно в Москве и Подмосковье. Далее идут регионы Урала.
Отмечается, что во втором квартале подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне в минус 0,4. Как следует из результатов опроса, только 20% жителей России не назвали процесс поиска работы по своей специальности сложным, в то время, как 71% респондентов утверждает обратное.
Ранее сообщалось, что Минтруд ожидает снижения уровня безработицы в России.
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