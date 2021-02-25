Эксперты определили самые сложные для поиска работы профессии

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25 февраля 2021, 10:47 Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Согласно опросу одного из сервисов по поиску работы, труднее всего найти новую работу оказалось руководителям высшего звена, представителям массмедиа и индустрии развлечений.

Относительно проще найти новое место работы оказалось специалистам по продажам и рабочим. Проблематичнее всего дела с трудоустройством обстоят, как не странно в Москве и Подмосковье. Далее идут регионы Урала.

Отмечается, что во втором квартале подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне в минус 0,4. Как следует из результатов опроса, только 20% жителей России не назвали процесс поиска работы по своей специальности сложным, в то время, как 71% респондентов утверждает обратное.

Ранее сообщалось, что Минтруд ожидает снижения уровня безработицы в России.