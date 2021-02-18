Минтруд ожидает снижения уровня безработицы в России

Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. Об этом заявили в министерстве труда РФ.
В ведомстве ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы, который сейчас снизился на 0,1 п. п., согласно методике Международной организации труда (МОТ).
По данным Росстата, в январе число безработных составило 4,3 млн человек, таким образом, количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом, сократилось на 500 тысяч человек.
В Минтруда считают, что в стабилизации ситуации на рынке труда значительную роль сыграли принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости. В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом - субсидированием найма.
Ранее в Минтруда определили прожиточный минимум за третий квартал 2020 года.
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