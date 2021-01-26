В Минтруда определили прожиточный минимум за третий квартал 2020 года

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26 января 2021, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: сайт ГД

Величина прожиточного минимума (ПМ) за третий квартал 2020 года на душу населения составила 11 606 рублей. Соответствующий приказ подписал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Согласно документу, величина ПМ для трудоспособного населения составила 12 542 рубля, для пенсионеров – 9519 рублей, для детей – 11 580 рублей.

Также отмечается, что величина прожиточного минимума установлена по согласованию с министерством экономического развития и министерство финансов.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало запрет о списании у должника минимального дохода.