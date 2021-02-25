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Крашенинников рассказал, когда «гаражная амнистия» может вступить в силу

, 10:04

Крашенинников рассказал, когда «гаражная амнистия» может вступить в силу
Павел Крашенинников. Фото: сайт ГД

На 16 марта в Госдуме запланировано второе чтение законопроекта о «гаражной амнистии».

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению законопроекта предлагается установить срок вступления закона в силу – с 1 сентября 2021 года. По его словам, это связано с тем, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться.

«Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов», - пояснил парламентарий.

Поправками ко второму чтению предлагается предусмотреть механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж – по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прошло первое чтение законопроекта о «гаражной амнистии».

ДВа

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