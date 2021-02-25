В России предложили увеличить тюремный срок за избиение несовершеннолетних

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25 февраля 2021, 09:55 Источник: RT

УК РФ, фото: администрация Подольска

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних.

Курдесов отметил, что только за последние несколько месяцев в федеральных СМИ систематически появлялась информация об избиениях детей, в том числе закончившихся тяжёлыми травмами и госпитализацией. По его словам, за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью ребёнку младше 14 лет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти и до пяти лет соответственно, но такое наказание, по всей видимости, не останавливают людей. Кроме того, общественник пояснил, что за причинение вреда здоровью детям 14 лет и старше предусмотрено более мягкое наказание.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего» с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и до 12 лет соответственно», - цитирует фразы из письма Курдесова RT.