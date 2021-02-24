Яровая заявила, что за оскорбление ветеранов введут наказание в виде тюремного срока

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24 февраля 2021, 15:56

День Победы, фото: pixabay.com

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в России за оскорбление ветеранов могут ввести наказание в виде тюремного заключения и штрафа. Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти.

Яровая отметила, что нарушителям грозит срок лишения свободы до пяти лет и штраф в размере пяти миллионов рублей. По ее словам, изменения направлены на то, «чтобы никто и никогда не остался безнаказанным за преступления, которые подлы и циничны по отношению к ветеранам». Вице-спикер добавила, что планируют ввести ответственность за действия, которые будут «оскорблять память, оскорблять ветеранов, оскорблять память ушедших». Такие действия приравняют к реабилитации нацизма, уточнила она в эфире Первого канала.

В первом чтении документ единогласно приняли 10 февраля.