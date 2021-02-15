Сенатор Бибикова оценила предложение ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

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15 февраля 2021, 10:56 Источник: RT

гвоздика, фото: pixabay.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала предложение политолога Антона Орлова о том, чтобы ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я считаю, что вообще недопустимо оскорбление любого человека, тем более ветерана. Я считаю совершенно правильным предложение и, если оно будет внесено, буду только за», - высказала она RT.

Бибикова отметила, что относится к данной идеи исключительно положительно.

Ранее Антон Орлов заявил, что ветераны заслужили особый статус и благодарность за свой героизм в период ВОВ, но в настоящее время люди позволяют себе оскорбительные высказывания в их адрес, в том числе с использованием социальных сетей.