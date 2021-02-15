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Политолог Орлов предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

, 09:37 Источник: RT

Политолог Орлов предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов
гвоздики, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Орлов отметил, что ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны ежедневно рисковали жизнью и здоровьем ради спасения своего народа от тотального истребления, и заслужили тем самым особый статус, благодарность и уважение будущих поколений. Однако, по его словам, в настоящее время люди позволяют себе оскорбительные высказывания в их адрес, в том числе с использованием социальных сетей.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны с установлением наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года», - цитирует текст письма RT.

БА

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