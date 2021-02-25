Политолог Еловский объяснил, почему Путин «тянет» с ежегодным посланием

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25 февраля 2021, 09:03 Источник: Свободная пресса

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Для Кремля важнее глубокая проработка содержательной части послания, а не соблюдение тех или иных ожиданий. Так считает политолог Дмитрий Еловский.

По словам эксперта, говорить, что президент «тянет» с посланием можно исходя только из опыта прошлого 2020 года, когда оно оглашалось в середине января. Но тому была причина - экстраординарная ситуация, из-за чего Путин зачитал послание раньше, чем все привыкли - сразу после каникул.

«Дата послания «гуляет» год от года. У президента Медведева было и в ноябре, и в декабре. У Путина в 2007 году, к примеру, 26 апреля, а в 2006 году и вовсе 10 мая», - напомнил Еловский.

Он также отметил, что никакой особой почвы для конспирологии здесь нет, возможно, кто-то пытается разогнать ситуацию.

«Важно, что именно скажет президент. И здесь есть несколько процессов, влияющих на повестку. Процесс номер один – выборы в Госдуму. Президент будет формировать список предложений уже следующему составу Федерального собрания. Потому что этому составу останется три месяца активной работы, никто работать не будет, все разбегутся на выборы. Президенту надо дать свое видение стратегических приоритетов на пять лет тому большинству, которое традиционно его поддерживает», - уточнил эксперт.

В конце ноября 2020 года в Кремле говорили, что послание Федеральному собранию может быть оглашено в начале 2021 года.