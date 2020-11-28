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В Кремле сообщили, что Послание Федеральному Собранию может быть оглашено в начале 2021 года

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

В Кремле сообщили, что Послание Федеральному Собранию может быть оглашено в начале 2021 года
Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 28 ноября, сообщил, что послание Федеральному Собранию может быть оглашено в начале 2021 года.  Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у главы государства "нет никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года".

По словам Пескова, в этом году Владимир Путин не выступит с Посланием до конца года. "По крайней мере, пока не планировалось", - сказал он.

Согласно заявлению официального представителя Кремля, следует "ориентироваться" на начало 2021 года. В 2020 году Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 15 января.

Послание президента РФ к нижней и верхней палатам парламента — процедура, закрепленная в ст. 84 Конституции. На мероприятии присутствуют не только депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, но члены правительства, губернатора и главы регионов, известные общественные деятели. В обращении президент должен отчитаться о положении дел в стране и назвать основные направления политики.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию РФ.

Дмитрий Песков в пятницу, 27 ноября, рассказал журналистам о формате большой пресс-конференции главы государства, которая состоится 17 декабря.

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