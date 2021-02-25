В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация способствовала практически полному отсутствию гриппа

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25 февраля 2021, 08:14 Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией весной в России не ожидается, но сезонные колебания возможны. Так считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Говорить о третьей волне коронавируса неправильно. Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом», - сказал он.

Ученый пояснил, что эпидемическая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами правил профилактики - ношения масок, соблюдения социальной дистанции и вакцинации. Горелов также отметил, что гриппа в этом сезоне практически нет, чему во многом поспособствовала успешная кампании по вакцинации.

Ранее сообщалось, что птичий грипп может оказаться опаснее коронавируса.