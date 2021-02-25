ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация способствовала практически полному отсутствию гриппа

, 08:14 Источник: ТАСС

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация способствовала практически полному отсутствию гриппа
Фото: сайт ГД

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией весной в России не ожидается, но сезонные колебания возможны. Так считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Говорить о третьей волне коронавируса неправильно. Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом», - сказал он.

Ученый пояснил, что эпидемическая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами правил профилактики - ношения масок, соблюдения социальной дистанции и вакцинации. Горелов также отметил, что гриппа в этом сезоне практически нет, чему во многом поспособствовала успешная кампании по вакцинации.

Ранее сообщалось, что птичий грипп может оказаться опаснее коронавируса.

ДВа

Общество

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

12 февраля 2021 г. в Министерстве просвещения России прошло Всероссийское совещание с региональными профильными министрами по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Было представлено 30 докладов, а инструментов и решений – не счесть. Повышенный интерес к системе СПО вполне…

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью